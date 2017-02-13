Почти третья часть латвийской молодёжи не подходит для службы в армии по медицинским причинам - таков процент отсева при поступлении в Национальную академию обороны Латвии после прохождения медицинской комиссии. Об этом в эфире передачи "900 секунд" телеканала LNT заявил ректор Национальной академии обороны Латвии Георг Керлин.

Желают учиться в академии обороны Латвии и молодые люди из нашего региона. Однако ситуация с поступлением у нас такая же примерно, как и среди молодежи из других регионов. В учебном году 2016/2017 в академию были приняты 88 студентов. 12 из них были жителями Латгалии. Остальные по состоянию здоровья для службы не пригодны. Однако это не значит, что нашей молодежи, которая желает попасть в академию обороны, путь туда закрыт. В последние годы в Нацакадемии обороны начали обучать обеспечению кибербезопасности. Однако в вузе не учат самим компьютерным наукам, а предпочитают набирать уже готовых программистов, IT-специалистов, а также специалистов по социальным сетям. И уже затем дают состоявшимся компьютерщикам военные навыки.