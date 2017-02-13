Уже завтра во многих странах мира будут отмечать День св. Валентина или День всех влюбленных. Пришел этот праздник много лет назад и в наш город. Однако Даугавпилчане относятся к нему не однозначно.

Согласно опросу, проведенному на портале nasha.lv, подавляющее большинство (88%) День Валентина не отмечает вообще, считая, что это "не наш" праздник. 3% наших читателей готовятся к празднику и уже присматривают подарки, 6% планируют романтический вечер, а 2% собираются вручить своей второй половинке валентинку.



С вопросом "Как Вы планируете отметить День св. Валентина?" мы обратились и к прохожим на улице. Однако и тут выяснилось, что наши жители не спешат вливаться в мировую канитель с сердечками, романтикой и милыми подарками для любимых. Поколение постарше этот праздник вообще не признает, а кто-то даже считает его не совсем корректным, потому что не у всех есть рядом любимый человек (кто-то так и не нашел того или ту самую единственную, кто-то уже овдовел или развелся и т.п.), и им не приятно и даже обидно видеть, как все вокруг счастливы, а он (или она) - нет. Нашлись и те, кто считает День всех влюбленных западной пропагандой и навязыванием западных традиций, хотя у нас имеются и собственные традиционные праздники и обычаи.



Менее категоричны люди помоложе. Молодежь с радостью отмечает праздник, при этом поздравляя не только любимых, но и всех друзей, желая тем, кто пока одинок, найти свою любовь.