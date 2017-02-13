В подразделении боевой поддержки профессиональной службы Национальных вооруженных сил (НВС), которое создается в Латгале, желание служить изъявили 270 человек, сообщили в Министерстве обороны.
В настоящее время поступило 270 заявок на службу в латгальском подразделении. Сейчас полученные заявки оцениваются, поэтому пока неизвестно, сколько человек будут соответствовать необходимым требованиям, в том числе и к состоянию здоровья.
Как сообщалось, в плане действий правительства Мариса Кучинскиса Министерству обороны было поручено до 30 октября 2018 года сформировать постоянное подразделения НВС в Латгале.
Как сообщалось, в плане действий правительства Мариса Кучинскиса Министерству обороны было поручено до 30 октября 2018 года сформировать постоянное подразделения НВС в Латгале.
Бюджет здравоохранения 760,61 млн. евро. то есть меньше почти в десять раз.
Исходя из этих цифр угроза населению Латвии исходит не от восточного "агрессора", а от агрессоров которые засели в Сейме и правительстве. Гонка вооружения окончательно добьёт Латвию.
Патроны там подносить, стреляные гильзы относить, толчок мыть, окопы копать, х/б дембелям стирать...