Как и каждый год, Даугавпилсская краевая дума приняла участие в проекте "День теней". В этом году школьниками предложили стать "тенями" и понаблюдать за работой 26 сотрудников краевого самоуправления.

Из 34 заявок были выбраны 20 учеников, которые станут «тенями» 14 специалистов. Большинство этих "теней" учатся в городских школах, хотя приоритет был у учащихся школ края.



"Тени" будут в течение дня наблюдать за работой председателя думы Даугавпилсского края, исполнительного директора думы, руководителя отдела персонала, руководителя агентства “TAKA”, координатора проектов Управления образования, специалиста по делам молодежи, руководителя Управления культуры, главы Отдела информационных технологий, руководителей Управления Образования и Управления финансов, главы юридического отдела, руководителя Строительного управления и главы отдела информации и общественных отношений.



День теней пройдет 15 февраля.