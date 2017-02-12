В бассейне олимпийского центра 4 февраля прошел открытый чемпионат Даугавпилса по плаванию. По итогам заплывов была определена шестерка лучших, с учетом результатов по таблице FINA. С 621 очками ее возглавил лидер городского плавания Даниэль Нараев.

Эстафету 4 по 100 м выиграл «Даугавпилс-1» (Смирнов, Михайлов, Нараев, Власс) – 3:37,42. второе время у триатлонистов из «Яунибы» (Хоружонок, Прощинко, Корниенко, Гаевский) - 4:05,84. Замкнули тройку гости из Резекне (Шарапов, Кудрявцев, Бондарев, Данилов) – 4:12,69.

Даниэль стартовал на двух 200-метровых дистанциях: вольный стиль (1:56,44) и спина (2:11,63). Оба заплыва он выиграл.