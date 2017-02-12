Хор Центра русской культуры «Малиновый звон» приглашает любителей хорового пения присоединиться к заслуженному коллективу. Особенно ждет пополнения мужская группа хора.

Мужчины и женщины с хорошими вокальными данными, любящие песню, готовые заниматься на репетициях во Дворце культуры и выступать на сцене в составе хора, могут записаться на прослушивание. Занятия бесплатные.



Более подробная информация - у руководителя хора Павла Гончарова, тел. 29264002