По состоянию на конец января 2017 года на учете в Государственном агентстве занятости состояло 80 016 безработных. За январь месяц их число увеличилось на 1 659 человек.

Самый низкий уровень безработицы традиционно сохраняется в Рижском регионе (5,4% от трудоспособного населения), а самый высокий в Латгалии (18,2%).



Среди крупных городов уровень безработицы в Риге по состоянию на конец января 2017 году составлял 5% от трудоспособного населения, в Валмиере — 5,7%, в Елгаве — 6%, в Юрмале — 6,3%, в Вентспилсе — 6,7%, в Екабпилсе — 10,2%, в Лиепае — 11,2%, в Даугавпилсе — 12% и в Резекне — 15,7%. В нашем городе безработных стало на 0,5% больше, чем месяцем ранее.



В то же время в Государственном агентстве занятости в конце января 2017 года числилось 6 609 актуальных вакансий на рабочие места.