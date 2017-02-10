Количество Даугавпилчан, нуждающихся в финансовой помощи, в городе не уменьшается. Старые помещения давно не вмещают очереди из жителей, которые приходят подать заявления на различные виды помощи. В целом уровень жизни горожан в лучшую сторону существенно не меняется, несмотря на громкие заявления ответственных лиц о развитии города. Зато в Даугавпилсе откроется еще один центр социального обслуживания клиентов Социальной службы.

Произойдет это 13 февраля в 8.00. Располагаться он будет по адресу ул. Лачплеша, 39. В Центре обслуживания клиентов можно будет оформить статусы малоимущих и малообеспеченных, а также все виды социальных пособий и материальной поддержки, подать заявления в электронном виде. Прием посетителей социальные работники будут вести в двух залах.



Помимо Отдела социальной помощи Социальной службы в Центре разместится Даугавпилсское отделение Латвийского Красного креста, где лица со статусом малоимущих , а также попавшие в кризисную или чрезвычайную ситуацию смогут получать комплекты помощи от ЕС.

Центр обслуживания клиентов Учреждения Даугавпилсского самоуправления «Социальная служба» на ул. Лачплеша, 39 будет принимать посетителей:

Понедельник 8.00 - 12.00, 13.00 -17.45

Вторник 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.45

Среда 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.45

Четверг 8.00 - 12.00, 13.00 -16.45

Пятница 8.00 - 12: 00 (по предварительной записи у консультанта лично или по тел. 654 49907 или 654 49908)