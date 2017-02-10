На днях знакомые вернулись из Минска, и состоялся разговор, который можно назвать неприятным. Хотя и показательным.

Как только не называли Латвию в последние годы - и "Балтийским тигром" (имея в виду экономическое развитие), и "историей успеха". Все бы это было очень смешно, если бы не было так грустно. Наверное, из окна новой "Ауди" или "БМВ" в эти сказки для госчиновников еще можно поверить, но пройдя пешком по улицам даже Риги, видны и пустующие кафе, и закрытые магазины, и многоэтажки с темными окнами. Видимо, успехи не радуют.



А самый далекий, самый медвежий угол Латвии - это Латгалия. И здесь картина, порой, напоминает последствия военного положения. Редкие пешеходы с унылыми лицами, разговоры только о том, как бы где сэкономить и где бы заработать лишний евроцент. На этом фоне довольно цинично звучат предвыборные рассказы властей, в том числе, города, о том, как все хорошо, и как все развивается. Может быть, у них и хорошо. Но не у подавляющего большинства жителей города, многие из которых этот город пытаются покинуть побыстрее и забыть как страшный сон.



Соседняя Беларусь удивляет и радует. Жизнь чувствуется. Магазины работают, рестораны и клубы - битком, а самое главное - люди чувствуют уверенность в завтрашнем дне, что ли? В Латвии такого нет давно. Сегодня - хорошо, и слава Богу. И ни у кого нет ни малейших сомнений в том, что завтрашний Даугавпилс, например, лучше сегодняшнего не будет. Не смотря на всю пропаганду, которая несет власть - как городская, так и государственная - с экранов телевизоров и с электронных страниц придворных сайтов.



Может, в Беларуси и меньше денег, чем у нас. Сложно сказать. Но цены приятнее и понятнее. И товаров больше. И "режим диктатора Лукашенко", которым у нас разве что детей когда-то не пугали, в отношении населения своей страны сильно получше будет, чем наша национал-демократия, усиленная броней американских танков. Люди там на улицах улыбаются. Этого на даугавпилсских улицах давно не видно. Вороны, кучи неубранного мусора, заброшенные здания в центре города - такой вот европейзаж.



У нас принято говорить одно, думать другое, говорить третье. Ведь не боится же президент Лукашенко с экранов телевизоров на простом и понятном народу языке объяснить, почему он не договорился с Путиным, и что за этим последует. Там власть ведет диалог со своими жителями, открыто признает проблемы и ошибки. Наше же косноязычие властей, замешанное на тотальной лжи и уклонении от любой формы ответственности удивляет. То ли сами они поверили в свою незаменимость и гениальность, то ли... к докторам пора. Результат понятен - одни голосуют на выборах, другие - голосуют ногами. Еще неизвестно, кто больше прав.