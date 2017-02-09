Два года назад на выборах в Сейм Латвии Латгалия проголосовала за Рихарда Эйгима, представляющего список Союз зеленых и крестьян.

Тем самым, оказав ему доверие представлять интересы нашего региона в латвийском парламенте. И вот, как гром среди ясного неба, на страницах некоторых СМИ и в социальных сетях появилась информация о его исключении из партии. Так ли это, и что на самом деле происходит в Крестьянском союзе Латвии, членом которого является Рихард Эйгим, мы узнали напрямую у лидера фракции СЗК Аугуста Бригманиса.



– Некоторые городские СМИ очень активно распространяют информацию о том, что Рихарда Эйгима исключили из вашей партии. Насколько эта информация соответствует действительности?



– Это чистая ложь. Неправда. Никто его не исключил и не думает этого делать.



– В СМИ также пишут, что у партии какой-то конфликт с Рихардом Эйгимом. Он есть, или его нет?



– Нет, никакого конфликта у партии с Рихардом Эйгимом нет. Возможно есть какие-то разногласия между ним и Островской, но я не в курсе на какой почве он основан. Но у нас с ним нет никаких разногласий.



– Если он станет мэром Даугавпилса, партия будет его поддерживать?



– Сначала нужно человеку выступить, получить этот пост. Я всегда был очень осторожен с прогнозами. Мы можем пожелать ему только успеха в этой выборной борьбе. Неправильно делить шкуру медведя, который еще гуляет в лесу.



– Г-н Бригманис, как в целом вы можете охарактеризовать работу депутата Рихарда Эйгима?



– Он работает в парламенте, он ответственный человек. Возможно иногда мне хотелось бы, чтобы он выступал погромче по каким-то вопросам. Он работает в комиссиях, на заседаниях парламента, на фракции всегда высказывает свое мнение. Он хороший депутат.



– Спасибо вам за время, которое Вы нашли для интервью.