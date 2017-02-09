9 февраля в эфире радиостанции Alise Plus прошла очередная программа "Игры престолов".
Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.
В программе обсуждались следующие темы:
1. Передача Экономической полицией заключения Госконтроля по предприятию "Daugavpils siltumtīkli" в KNAB.
2. Очередные тонкости работы Молодежного департамента.
3. Репрессии со стороны городских властей в адрес неугодных.
4. Скандальная история с инициативой Думы заключить договор на рекламу с Первым Балтийским каналом.
5. Игнорирование прессы руководителем самоуправления.
Программа "Игры престолов" от 9 февраля доступна в записи эфира.
В программе обсуждались следующие темы:
1. Передача Экономической полицией заключения Госконтроля по предприятию "Daugavpils siltumtīkli" в KNAB.
2. Очередные тонкости работы Молодежного департамента.
3. Репрессии со стороны городских властей в адрес неугодных.
4. Скандальная история с инициативой Думы заключить договор на рекламу с Первым Балтийским каналом.
5. Игнорирование прессы руководителем самоуправления.
Программа "Игры престолов" от 9 февраля доступна в записи эфира.