Под Резекне, в селе Борисовка, завершается реконструкция старообрядческого храма. Летом 2014-го он сгорел почти дотла. Огонь уничтожил старинные иконы, обрушились крыша и башня. И после реконструкции первоначальный вид храму уже не вернуть.

Причиной пожара, который полтора года назад практически уничтожил старообрядческую церковь, стала неисправная проводка. От здания остались лишь кирпичные стены. Этой зимой при поддержке местных жителей, предпринимателей и волостной управы храм удалось восстановить.



«Мы не можем помочь деньгами. Запрещено планировать в бюджете помощь какому-либо приходу. Но зато мы помогли людьми», - рассказал глава управления Силмалской волости Эдуард Гришуленок .



А по словам председателя Борисовской старообрядческой общины Ильи Сурикова, главным шагом было возвести крышу, чтобы не портились стены.



Реконструкция внесла изменения во внешний облик храма. Хотя они и небольшие, из-за этого не получилось сохранить за храмом статус памятника архитектуры. Вместо деревянных окон теперь пластиковые. Они обошлись дешевле. Слегка изменилась и форма потолка.



Борисовскую молельную возвели более ста лет назад. Именно стены — главное отличие этого храма от других старообрядческих церквей.



Члены Борисовской и других старообрядческих общин пожертвовали храму иконы. Пожар 2014-го уничтожил 36 старинных ликов. До марта будут восстановлены церковные ворота, закончена отделка помещений и благоустройство территории. В волости Силмалас 70% жителей — старообрядцы.