В Министерстве благосостояния родилась новая замечательная идея - объяснить безработным, из чего состоит зарплата и как важно платить социальный налог.

В дальнейшем планируется всех безработных, зарегистрированных в Госагентстве занятости, обязать проходить 4-часовые курсы, в рамках которых им расскажут о том, как формируется их заработок, о размере минимальной заработной платы и почасовой ставке, о налогах, взимаемых с рабочей силы, прежде всего социальном, и о рисках, которые несет работник в случае их неуплаты.



Таким образом в министерстве решили повысить сознательность работников. Странно, правда, что работодателям, которые непосредственно и должны платить налоги за своих работников, сознательность эту самую повышать не планируют. Ни для кого не секрет, что некоторые наниматели пренебрегают обязанностью по выплате налогов, находя различные уловки и лазейки в системе. Мнения простых работников, как правило, по этому вопросу никто не спрашивает. Насколько действенны будут курсы для жителей Даугавпилса и его окрестностей (как и Латгалии в целом), покажет время. Но учитывая уровень безработицы и небольшое количество вакансий, вряд ли безработные, ищущие хоть какую-то работу, будут отстаивать свои права перед потенциальными работодателями.