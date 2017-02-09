Зима с низкими температурами для Латвии не является чем-то новым. Но врачи призывают ответственно относиться к своему здоровью и трезво оценивать риски. Например, можно одеться достаточно тепло, но при ожидании общественного транспорта холод может оказаться слишком сильным.

Как защититься от холода



Чтобы защититься от холода, следует выбрать теплые и не пропускающие влагу ботинки. Носки должны быть теплыми, желательно – из природных материалов.



При выборе теплой одежды предпочтение следует отдавать многослойной – тогда, если станет жарко, один из слоев можно снять. Одежда должна быть удобной и не должна стеснять движений.



Нельзя забывать про шапку и шарф. В крепкие морозы предпочтение следует отдавать варежкам, а не перчаткам, поскольку первые согревают лучше.

Риски, усиливающие переохлаждение тела:



В холода особое внимание нужно уделять детям и пожилым людям, поскольку они наиболее чувствительны к потере тепла.

Если человек попал в холодную воду, его тело охлаждается намного быстрее, чем на воздухе.

Употребление алкоголя повышает риски замерзания. Под его влиянием расширяются кровеносные сосуды, дрожь успокаивается, но пострадавший не может адекватно оценить собственное состояние.

Способствовать развитию гипотермии могут и различные заболевания – сахарный диабет, повреждения центральной нервной системы, травмы и другие заболевания.





Сотрудники Службы неотложной медицинской помощи напоминают:



В случае, если у человека высокое давление или же он страдает от сердечных заболеваний, в холодное время ему не следует работать на улице. Если же все же приходится, делать это следует осторожно и медленно.

В холодное время не стоит прикасаться голыми руками к металлическим поверхностям

По обледеневшим тротуарам и лестницам следует перемещаться очень осторожно, поскольку очень велики риски упасть и получить травму. Тщательно следует отнестись и к выбору обуви – чем выше каблук, тем ниже стабильность и больше шансов упасть.

Замерзшие реки, пруды и другие водохранилища не считаются надежной поверхностью для перемещения, катания на коньках или лыжах, или игры в хоккей.





Как действовать в случае переохлаждения:



Сперва следует добраться до теплого места и снять одежду, если она промокла или отсырела.

Укрывшись теплым одеялом, следует пить теплую жидкость, не содержащую кофеин.

Обратиться за медицинской помощью

Не следует принимать горячую ванну, поскольку тело нагреется слишком быстро

Категорически запрещено употреблять алкоголь «для согрева».