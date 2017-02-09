Погибших вчера во время пожара на Новом Форштадте людей можно было бы спасти, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службы.

В ГПСС отметили, что трагедии могло бы не случиться, если бы в квартире был установлен датчик дыма или система пожарной сигнализации. Хозяева квартиры или их соседи смогли бы вовремя услышать сигнал, и человеческих жертв можно было бы избежать.



Пожарные призывают жителей заранее позаботиться о своей безопасности и установить детекторы дыма дома, т.к. этот один из самых простых способов обезопасить себя, может спасти вам жизнь.



Напомним, что вчера в Даугавпилсе на ул. Авеню в «монолитке» вспыхнул пожар. В квартире на 7-ом этаже горели кухня и комната (площадь пожара 35 кв.м.). В пожаре погиб мужчина 54 лет, а также женщина, которая выпала из окна охваченной огнем квартиры. Причиной возгорания, по данным пожарной службы, стал телевизор. Обстоятельства происшествия выясняет полиция.