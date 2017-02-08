Сегодня в одном из многоквартирных домов на Новом Форштадте по адресу Авеню, 39 произошел пожар. Видео-факт пожара на своей странице в социальной сети выложил один из пользователей фейсбука - Tatjana Lipina.

Возгорание произошло после 13 часов. Густой черный дым был виден во многих районах города.



По сообщению очевидцев, из окна квартиры на седьмом этаже выпала женщина. Она залезла на подоконник задымленной квартиры, однако не смогла удержаться и упала вниз. Трагедия произошла до приезда пожарных. От полученных травм женщина 1975 г.р. скончалась. В пожаре также погиб мужчина 1963 года рождения, который был обнаружен в квартире.



На месте происшествия работали четыре пожарных расчета, автолестница, бригада Неотложной медицинской помощи, сотрудники Газовой службы и Государственной полиции.



Как сообщает Госполиция, возможно, причиной возгорания стал телевизор. Начат криминальный процесс, в рамках которого будут установлены обстоятельства произошедшего.