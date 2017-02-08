В редакцию «Нашей» пришло письмо. Речь идет о перекрестке на ул. 18.Новембра и Лиепаяс — где пешеходный переход так и не был сделан, тем не менее подходы с тротуара к нему — оборудованы. При этом, полиция, не смотря на обещания градоначальника, продолжает штрафовать там пешеходов.

Как пишет автор письма, после реконструкции дороги пешеходный переход на этом перекрестке убрали, но пешеходы продолжили ходить через дорогу. Рядом — главный офис предприятия ПЖКХ. С 31 января на перекрестке дежурит экипаж на нетрафарированной машине, который отлавливает пешеходов и выписывает им предупреждения за первое нарушение (переход дороги в неположенном месте), а во второй раз — уже штраф.



Теперь — любопытные детали. Еще летом 2016 года в программе «Диалог с городом» на радиостанции Alise Plus председатель самоуправления Даугавпилса Янис Лачплесис, как отмечает автор письма, уже рассказывал об этом перекрестке. Он сообщил, что в этом месте невозможно организовать пешеходный переход, поскольку расстояние между соседними перекрестками слишком малое. При этом, руководитель самоуправления пообещал, что штрафовать или выписывать предупреждения на этом перекрестке больше никто не будет.



При этом, осенью прошлого года, вскоре после выхода передачи в эфир, на демонтированном пешеходном переходе были вымощены подходы к проезжей части из брусчатки. Трудно сказать, что планировали изобразить таким образом авторы работ, но выглядит это теперь так, как приглашение перейти дорогу именно в этом месте, где пешеходный переход был всегда. Да, теперь там двойная сплошная линия, но не каждый знает, что пешеходу запрещено переходить дорогу с такой разметкой.



Можно было бы не делать подход к проезжей части, а ограничиться установкой ограждения, и люди перестали бы пересекать дорогу в неположенном месте, но, видимо, идея со штрафами городским властям больше по душе. Правда, и обещание Яниса Лачплесиса оказалось нарушенным. Но это совсем не в первый раз.