В Даугавпилсе заболеваемость гриппом в три раза превысила эпидемиологический порог. В связи со слабой посещаемостью в двух классах в школе Виенибас и школе Сасканяс до конца недели прерван учебный процесс.

Как пояснили в Центре по профилактике и контролю за заболеваниями, в Даугавпилсе на минувшей неделе зарегистрированы 283,9 случаев заболеваемости на 100 000 жителей. В течение недели были госпитализированы 20 человек, а с начала эпидемии - 77.



Посещаемость школ в связи с заболеваемостью детей на прошлой неделе снизилась с 89% до 88,6%, а посещаемость детсадов - с 62% до 61%.



Лабораторно подтвержден в Даугавпилсе в этом сезоне грипп типа А, особенно опасный для жителей преклонного возраста.