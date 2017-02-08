ВК «Милатс» продлил победную серию до четырех матчей, не уступив не одного сета. Даугавпилчанки переломили баланс побед-поражений в плюс – 10 против 9 и выбрались на пятое место в регулярном чемпионате Балтийской лиги.

До финиша регулярного первенства осталось 3 матча и впервые за три сезона в Балтийской лига «Милатс» близок к выход в плей-офф и с хорошей позиции. Две игры девушки проведут в конце этой неделе, а закроют регулярку 18 февраля дома против «Achema» - прямой конкурент в борьбу за строчку в турнирной таблице.



Однако в концовке у команды возникли кадровые проблемы. Уходит лидер клуба – Анастасия Кравченок. В последних 4 матчах она сильно помогла команде, вернувшись в прежнюю форму после не ярких игр вначале сезона и середине. Настя начинает подготовку к сезону по пляжному волейболу. Спортсменка уезжает на 38 дней на сборы в Египет: «До этого не удавалось сыграть на хорошем уровне, так как проводила сборы в Риге на песке и тренировки по легкой атлетике и получалось так, что приезжала в пятницу на последнюю тренировку и неуверенно чувствовала себя на полу. Было страшно прыгать, так как после песка травмоопасно выходить сразу в зал. Сейчас две недели подряд провела в Даугавпилсе, привыкла, потренировалась и чувствовала себя намного уверенней.



В этом сезоне на песке у нас вместе с Тиной Граудиней три основных старта – это чемпионат Европы U22 и чемпионат мира U21, а также чемпионат Европы, который пройдет в Риге. Приоритет все же на юниорские турниры, хочется защитить титул и по возможности получить еще один. На Европе сложно будет показать результат, так как там будут сильные пары, включая участниц олимпиады».



Постепенно восстанавливается после травмы Эльза Смилшкалне, но еще необходимо время, чтобы девушка смогла выйти в зал и приступить к полноценным тренировкам и войти в свою прежнюю форму.



4 февраля «Милатс» уверенно сыграл с «ТТУ» - команда, находившаяся до матчей минувших выходных в лидерах – 3:0 (25:18, 25:18, 21:21). На второй день даугавпилчанки переиграли одного из аутсайдеров лиги TLU – 3:0 (25:12, 25:23, 25:18).





По итогам январских игр лучшим игроком лиги была признана Тереза Храпане: «Рада, что признали лучшим игроком месяца. Это дополнительная мотивация. Буду дальше работать, улучшать навыки. Сегодня мы боролись до конца и четвертая победа подряд - результат сплоченности, потому что была команда на площадке. Есть такой момент, что со слабейшим соперником не можем настроиться до конца, а с сильным наоборот проявляем уверенность и, получается сыграть лучше. У нас очень непредсказуемая команда, все зависит от настроя в раздевалке и от этого получается соответствующий результат».



Тренер «Милатса» Жанна Занегина: «Все-таки мы потихоньку зреем, но на примере этой игры опять могу сказать, что не когда нельзя смотреть на положение в таблице. Более сильных мы намного легче обыграли, чем тех кто ниже. Это еще раз доказывает, что в Балтийской женской лиге всегда могут быть, сюрпризы, варианты, неожиданности и на каждую игру надо настраиваться.



Нас покинула Настя Кравченок. Она начинает готовиться к пляжному сезону. В последних играх она нам очень сильно помогала. Со вторника мы начинаем серьезную подготовку. Сезон близок к завершению, а состав надо укреплять, так как Насти нет, Эльза пока тоже помочь не может. Девчонкам об этом я уже сказала и надеюсь, что до них мои слова дойдут».





Балтийская лига. 4 февраля 2017 года

«Милатс» - ТТУ 3:0 (25:18, 25:18, 25:21)

«Милатс»: Чернышева – 13 (3 эйса), Коваленко – 9, Храпане – 9 (2 эйса), Кравченок – 8, Маценко – 8, Ткаченко – 5.

ТТУ: Раап – 12, Эрле Пуви – 10, Лоорман – 7, Вейдеман – 7, Трей – 2, Эгле Пуви – 2, Малс -1.

Ошибки на подачах: 5 – 3

Ошибки на приеме: 3 – 7

Ошибки в атаке: 5 – 19

Очки на блоке: 5 – 2

Зрители: 70

Время матча: 74 минуты



Балтийская лига. 5 февраля 2017 года

«Милатс» - TLU 3:0 (25:12, 25:23, 25:18)

«Милатс»: Кравченок – 10, Чернышева – 9 (4 эйса), Храпане – 8, Ткаченко – 8, Маценко – 7, Алехина – 2,

TLU: Конт-Контсон – 11 (3 эйса), Хурт – 11, Остров – 6, Раап – 4, Оймет – 4, Мехо – 3, Велдре - 1.

Эйсы: 9 - 7

Ошибки на подачах: 6 - 7

Ошибки на приеме: 6 - 8

Ошибки в атаке: 2 - 16

Очки на блоке: 11 – 7

Зрители: 70

Время матча: 71 минута