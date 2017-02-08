В минувший четверг, 2 февраля, сотрудники полиции обнаружили в Даугавпилсе нелегальное производство алкоголя.

Полиция получила информацию о том, что некий мужчина, возможно, занимается нелегальным оборотом алкоголя. В рамках уголовного дела по месту жительства мужчины был проведен обыск.

В квартире найдено и изъято оборудование для самогоноварения, а также 290 литров браги и 40 литров самогона. Мужчина 1969 г.р., ранее не попадавший в поле зрения полиции, задержан. Расследование продолжается.



За подобное нарушение грозит лишение свободы на срок до трех лет, или принудительные работы, или денежный штраф.