С 1 октября прошлого года в Даугавпилсской региональной больнице начал работать дежурный врач. За четыре прошедших месяца дежурного врача посетили свыше ста пациентов, которым была оказана квалифицированная помощь.
Плата за приём взымается согласно принятым в государстве законодательным актам, действует медицинская страховка. Кроме кабинета дежурного врача (он принимает по субботам с 8:00 до 16:00), здесь находится и регистратура. Мини-поликлиника работает при стационаре, поэтому может оказать всестороннюю медицинскую помощь. Врач обследует, даёт рекомендации, выписывает рецепт или больничный, при необходимости отправляет на рентген или сдать анализы. Он может также обратиться к профильному специалисту или направить к нему самого больного.
Работающий по субботам кабинет дежурного врача пользуется спросом. Однако, по мнению руководителя Даугавпилсской региональной больницы Рейниса Йокста, проблемы с доступностью медицинских услуг и особенно амбулаторных остаются. Чтобы изменить ситуацию к лучшему и помочь тем, кто не может прийти к врачу в рабочие дни или почувствовал внезапное недомогание, было решено открыть по субботам кабинеты врачей-специалистов в Центральной городской поликлинике, которая является структурным подразделением больницы.
Условия приёма те же, что у дежурного врача Даугавпилсской региональной больницы. Разница лишь в том, что в поликлинику человек обращается за помощью к конкретным специалистам. После изучения спроса на новую услугу график их работы может измениться, а пока профильные врачи будут принимать каждую третью субботу месяца с 8:00 до 11:00, окулист - с 8:00 до 12:00. Первый приём состоится 18 февраля. Запись в регистратуре поликлиники уже началась. Напомним, при себе надо иметь направление семейного врача, оно не требуется для посещения окулиста.
Работающий по субботам кабинет дежурного врача пользуется спросом. Однако, по мнению руководителя Даугавпилсской региональной больницы Рейниса Йокста, проблемы с доступностью медицинских услуг и особенно амбулаторных остаются. Чтобы изменить ситуацию к лучшему и помочь тем, кто не может прийти к врачу в рабочие дни или почувствовал внезапное недомогание, было решено открыть по субботам кабинеты врачей-специалистов в Центральной городской поликлинике, которая является структурным подразделением больницы.
Условия приёма те же, что у дежурного врача Даугавпилсской региональной больницы. Разница лишь в том, что в поликлинику человек обращается за помощью к конкретным специалистам. После изучения спроса на новую услугу график их работы может измениться, а пока профильные врачи будут принимать каждую третью субботу месяца с 8:00 до 11:00, окулист - с 8:00 до 12:00. Первый приём состоится 18 февраля. Запись в регистратуре поликлиники уже началась. Напомним, при себе надо иметь направление семейного врача, оно не требуется для посещения окулиста.