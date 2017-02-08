Даугавпилсский театр приглашает на спектакли на этой неделе.

9 февраля в 19.00

Имре Кальман

ТАЙНА МИСТЕРА ИКС

Оперетта или музыкальная сказка для взрослых



Оперетта «Тайна Мистера Икс» - это окутанная интригами история о настоящей любви, которой суждено найти свое воплощение. В отличии от оригинального либретто действие происходит в 1925 году в Риге, на сцене кабаре. В оперетте участвует известная латвийским зрителям солистка Илона Багеле (ЛНО), а также солисты из России, Беларуси и Польши.





10 февраля в 18.30

Александр Коровкин

ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ

Kриминальная комедия



„Убойный коктейль” событий и персонажей в спектакле выльется в рассказ о двух домохозяйках, которые в результате различных стечений обстоятельств „влипают” в самые неожиданные и неудобные ситуации.



11 февраля в 18.00



Рудольф Блауманис

В ТРЯСИНЕ (PURVA BRIDĒJS (-I)

Медленное горение в одном действии



4 февраля в Даугавпилсском театре состоялась премьера спектакля режиссера Юриса Йонелиса «В трясине» (Purva bridējs (-i)) – о болотах, которые каждый преодолевает в своей жизни. С того времени, в котором жили Эдгар, Кристина, Акментиньш и другие герои новеллы, прошло больше ста лет, но в отношениях людей многое осталось неизменным – любимым, возможно, быть намного проще, чем любить самому. Сердце человека, не веря себе, может стать болотом сомнений и одиночества, но оно может стать и вместилищем самого святого, что дано людям, - любви.



Билеты – в кассе Даугавпилсского театра (телефон для справок 654 26520) и в интернете на www.bilesuparadize.lv