Наличие субсидий для сельчан и разрешение «реанимировать» угодья, заросшие в предыдущие десятилетия, играют на руку развитию посевных площадей и общему росту производства, рассказал в передаче Латвийского радио 4 «День за днем» руководитель Восточно-Латгальского управления Службы поддержки села Айгар Пунцулис. Кроме того, заметна тенденция к «слиянию и поглощению» ферм.

В регионах, по его словам, в последнее время идет двоякий процесс: площадь обрабатываемых земель растет, а вот число хозяйств – сокращается.



«Площадей стало на 24 тыс. га больше. Зато хозяйств стало на 1600 меньше (по всей республике). Значит, хозяйства объединяются и становятся более крепкими. А площади растут за счет того, что уже с 2015 года разрешено восстанавливать заросшие сельхозугодья – их убрать, привести в порядок и снова включать в севооборот, чтобы получать поддержку. И хозяева делают это».



Размеры дотаций зависят и от площади сельхозугодий, и от профиля крестьянского хозяйства, пояснил Пунцулис. Биологические хозяйства, например, должны выполнить больше жестких условий, чтобы претендовать на поддержку по своей линии. Но размер субсидий в любом случае привязан к деятельности на земле: те, кто производят сельскохозяйственную продукцию, получают больше, чем землевладельцы, которые лишь косят на участке траву. Кроме того, малым хозяйствам в прошлом году давалась возможность получить единовременно 500 евро, но это – раз в пять лет, отметил он. За 2016 год Служба поддержки села выплатила фермерам 535 млн евро.



«Думаю, это очень большие деньги! Они поступают частично из еврофондов, частично из бюджета Латвии. Для сравнения: в 2002 году была программа поддержки, оплачиваемая только государством – тогда за год было выплачено всего 47 миллионов», - говорит чиновник.



Поэтому теперешние средства – конечно, большое подспорье для развития села, для того, чтобы крестьянские хозяйства росли и укреплялись, считает он:



«Если у вас есть земля, если вы ее обрабатываете – вы можете смело идти подавать на субсидии! Самое главное, чтобы у вас был как минимум гектар земли. И даже если у вас ни скота, ничего нет – тогда вы в течение этого года до 15 августа должны скосить и убрать траву. И в принципе вы можете получить поддержку, примерно сто евро за гектар. Эти суммы меняются, но в среднем около ста получается».



Оформление заявок – не столь уж бюрократическая процедура, чтобы отпугнуть фермеров от получения поддержки, программа пользуется спросом, отметил Пунцулис:



«В прошлом году мы поставили перед собой задачу добиться, чтобы все крестьяне, которые подают заявки, подали их в электронном виде. И наше управление приняло все заявки в электронном формате. Управление обслуживает шесть латгальских краев: Резекне, Виляну, Лудзу, Зилупе, Циблу и Карсаву. Сельские жители не всегда владеют компьютером, не у всех есть интернет. Поэтому наша задача поначалу даже казалась невыполнимой. Но мы брали с собой компьютер с выходом в интернет, выезжали на места, в волости, сначала тестировали, а потом назначали конкретное время – и тогда люди приходили в назначенное время, и наши сотрудники помогали им заполнять заявки».



Польза получена немалая: сократилось вчетверо число ошибок (не далее как в 2015-м из 60 тысяч заявлений ошибки содержались в 15 тысячах, а в этом году набралось всего 4,5 тысячи), к тому же благодаря электронной системе более точно указывались границы участков. И деньги фермеры смогли получить быстрее. К концу прошлого года 90% сумм уже были им перечислены (выплаты начались с октября).