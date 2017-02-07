это был самый красочный и яркий бал за год, ведь на нем звучали песни на девяти языках, исполнялись танцы разных народов.
Традиция ежегодных встреч национально-культурных обществ Даугавпилса существует давно. Она оборвалась в 2007 году из-за экономического кризиса, в последние три года эти встречи возобновились. В 2016 состоялся первый бал, он был посвящен рождественским и новогодними традициями разных народов. На сей раз тема выступлений – любовь.
Зал подхватывал песни про любовь, которые звучали на латышском, русском, польском. литовском, белорусском, украинском, еврейском, немецком, татарском языках. Зажигательные танцы тоже никого не оставили равнодушным.
Зал подхватывал песни про любовь, которые звучали на латышском, русском, польском. литовском, белорусском, украинском, еврейском, немецком, татарском языках. Зажигательные танцы тоже никого не оставили равнодушным.