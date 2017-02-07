это был самый красочный и яркий бал за год, ведь на нем звучали песни на девяти языках, исполнялись танцы разных народов.

Традиция ежегодных встреч национально-культурных обществ Даугавпилса существует давно. Она оборвалась в 2007 году из-за экономического кризиса, в последние три года эти встречи возобновились. В 2016 состоялся первый бал, он был посвящен рождественским и новогодними традициями разных народов. На сей раз тема выступлений – любовь.

Зал подхватывал песни про любовь, которые звучали на латышском, русском, польском. литовском, белорусском, украинском, еврейском, немецком, татарском языках. Зажигательные танцы тоже никого не оставили равнодушным.