Латвийский гостелерадио центр поздравляет самоуправления, в которых активно пользуются э-подписями. В минувшем году чемпионами по использованию данной услуги стали Рижская дума, Резекненское и Вентспилсское самоуправления.

В 10-ку вошли также Тукумс, Бауска, Кекава, Елгава и наш Даугавпилс.



В целом в 2016 году э-подпись латвийцы использовали 4,1 млн. раз, что на неполный млн. больше, чем годом ранее.