В феврале в Даугавпилсе началась регистрация будущих первоклассников. На сегодняшний день родители записали в 1-ый классы городских школ 640 детей. В двух школах первые классы уже укомплектованы: это Даугавпилсская Русская школа-лицей и 3-я средняя школа.

Регистрация продолжается. Свободные места есть почти во всех районах: в школах центра города 80 свободных мест, в микрорайоне "Химия" - около 100 мест, и примерно столько же мест в школах на Новом Строении.



На данный момент 75% будущих первоклассников уже записаны в школы. Зарегистрировать ребенка родители могут до 28 февраля.