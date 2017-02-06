На попытке прорекламировать себя за счёт налогоплательщиков попалась Даугавпилсская дума. Об этом сообщает программа «Сегодня вечером» LTV7.

Мэр Даугавпилса Янис Лачплесис подписал договор с Первым Балтийским каналом (ПБК) о рекламе города. Оказавшийся в распоряжении LTV7 документ предусматривает выплату 72,6 тысячи евро за рекламные ролики о Даугавпилсе. На эти цели предусмотрены деньги из фонда на непредвиденные расходы: в Даугавпилсе он составляет всего 300 тысяч евро. Значит, уже в начале года дума собиралась потратить почти треть фонда на саморекламу. Однако комитет по финансам думы отклонил это предложение с небольшим перевесом: три депутата против двух.



Представители общества за открытость Delna ранее указали: на похожие цели средства стали выделять Огрское и Вентспилское самоуправления. «Здесь нужно посмотреть, все ли эти расходы будут указаны перед выборами. KNAB их оценит. Эта Даугавпилсская история показывает, что это как эпидемия», — считает Лиене Гатере, замдиректора общества за открытость Delna.



Период предвыборной агитации официально начался. Но рекламировать свою партию за средства самоуправлений или государственный счёт нельзя, подчёркивают в Delna. Это запрещено законом — самоуправления его обходят. Они не агитируют за конкретные партии, а просто рекламируют свои успехи.



И хотя бюджетный комитет думы отклонил задумку рекламировать себя за счёт горожан, на документе уже стоят подписи главы финансового департамента думы, юриста и самого мэра Яниса Лачплесиса. Он, кстати, на звонки республиканских СМИ не отвечает, а пресс-конференцию в Думе Даугавпилса и вовсе проигнорировал.