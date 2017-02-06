С 1 февраля до 1 марта 2017 года Даугавпилсская городская дума приглашает общественные организации подавать заявки на конкурс проектов для получения софинансирования.

В конкурсе проектов самоуправления могут участвовать негосударственные организации и общества с юридическим адресом на административной территории города Даугавпилса.

Предусматривается софинансирование трёх видов:

1.1.в порядке конкурса;

1.2.софинансирование поездок, которые популяризируют Даугавпилс за пределами территории самоуправления, но в границах Латвии;

1.3.софинансирование запланированных проектов, если общественная организация привлекает средства других фондов, но для их реализации необходимо софинансирование.

Заявки в порядке конкурса принимаются до 1 марта 2017 года.

Заявителю следует предусмотреть, что идея должна быть реализована на административной территории Даугавпилсского городского самоуправления в 2017 году. Софинансирование присваивается до 75% от общей суммы проекта. Максимальный размер софинансирования составляет 1 500 евро.

Проектам в сфере искусства, образования, культуры и молодёжной политики предусмотрена сумма в 54000 евро. На реализацию проектов, направленных на решение социальных проблем, здравоохранение, популяризацию здорового образа жизни в бюджете запланировано 28500 евро.

Дополнительная информация, а также бланки заявок размещены на домашней страничке Даугавпилсской городской думы www.daugavpils.lv в разделе “Sākums” – “Sabiedrība” – “Daugavpils sabiedriskās organizācijas”.



Напечатанные на компьютере оригиналы документов в 1 экземпляре на латышском языке можно подать в бумажном виде лично или отправить по почте на адрес: Даугавпилс, LV- 5401, ул.Кр.Валдемара,1 с указанием “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam”.

Заявку можно также отправить с безопасной электронной подписью на адрес э-почты: info@daugavpils.lv.

Электронную версию заявки общественные организации могут подать, отправив на э-почту: nvo@daugavpils.lv.