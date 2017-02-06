Предприятие "Daugavpils Siltumtīkli" в этом году снова решило простить своим клиентам штрафные проценты. Причиной такого по истине барского "подарка" стала, согласно официальному заявлению компании, высокая плата за отопление, которую, они знают заранее, многие жители не потянут.

Январь в этом году выдался очень морозным. В связи с этим счета за отопление, естественно, придут на довольно большие суммы. С учетом того, что в Латгалии, согласно недавно проведенному исследованию, средняя заработная плата жителей составляет 284 евро, счет на 100 и более евро (и это только за отопление!), будет неподъемным. Однако предприятие "Daugavpils Siltumtīkli" и руководство города продолжают игнорировать проблему стоимости услуги, которая составляет треть зарплаты, а ведь свои счета присылают еще Предприятие жилищно-коммунального хозяйства (ПЖКХ), компания "Elektrum", поставляющая электричество, и газ в квартиры "Latvijas gāze" тоже подает не бесплатно.



При этом надо признать, что только "Daugavpils Siltumtīkli" предложило жителям, у которых либо нет долгов за отопление, либо они суммарно не превышают 100 евро (вместе с PVN) не платить штрафные проценты. Их клиентам великодушно простят. Продлят срок оплаты счета за январь без штрафных санкций до 31 мая 2017 г.