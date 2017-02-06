Раз в две недели в Даугавпилсской думе проходит плановая пресс-конференция, на которой журналисты имеют возможность задать свои вопросы напрямую руководству города. Однако, сегодня, 6 февраля, ни Янис Лачплесис, ни его заместители на пресс-конференцию не пришли.

Пресс-служба думы пояснила, что руководители города не знают как им отвечать на вопросы, что можно говорить, а что нельзя, ввиду начавшегося 4 февраля периода предвыборной агитации.



Как оказалось, в нашей думе решили, что для того, чтобы руководители города впредь могли отвечать на вопросы прессы, а, соответственно, и горожан, для них должен быть проведен специальный обучающий семинар. Подобная ситуация происходит в Даугавпилсе впервые.



Журналисты всех даугавпилсских СМИ, и присутствовавшие представители региональной прессы пришли от такого решения думы в негодование. Выборы в Даугавпилсское самоуправление происходят каждые 4 года, но почему-то именно в этом году руководство города решило, что им недостаточно знаний для ответов на вопросы о своей текущей работе.



Не связано ли сегодняшнее отсутствие Яниса Лачплесиса и его замов на пресс-конференции с тем, что в конце прошлой недели в городе и за его пределами разразился скандал с подписанием договора на рекламу с Первым Балтийским каналом на сумму 72 тысячи евро? Несмотря на то, что решение не было поддержано депутатами на финансовом комитете думы, вопросов к мэру по данной его инициативе было множество. Тема вышла за пределы города и обсуждалась в ведущих программах Латвийского телевидения. Однако, ни республиканским СМИ, ни местным представителям прессы комментарий Яниса Лачплесиса по этому вопросу получить не удалось. Ясность могла внести сегодняшняя пресс-конференция. Но, судя по всему, обстоятельных ответов у руководства города пока нет.