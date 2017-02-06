В будущем подразделении профессиональной армии, которое планируется создать в Латгалии, очень хотят служить многие уроженцы региона, состоящие пока в молодежном народном ополчении. Заявлений так много, что приходится проводить отборочный конкурс, сообщает LTV.

Как сообщили в Министерстве обороны, укрепление безопасности и обороноспособности Латгальского региона занимает особое место в правительственном плане действий. Сейчас в Зилупе насчитывается около ста яунсаргов, в пятницу в их ряды было принято 15 человек. Многие молодые люди говорят – они хотели бы перейти служить в профессиональную армию.



«Я хочу защищать свою родину и служить Латвии», - говорит житель Зилупе, яунсаргс Артур Габрушев.



«Если я пойду в армию, то в кинологи», - мечтает его землячка Зане Апеле.



Латгальское подразделение Национальных вооруженных сил должно быть укомплектовано лишь в октябре будущего года, но благодаря большому числу желающих там служить оно может оказаться сформированным и раньше. Уже через месяц начнутся первые учения.



Подразделение будет размещено в Резекне, Даугавпилсе и Прейли. Заявки подают не только сами латгальцы, но также жители Алуксне, Гулбене и Екабпилса. Изъявило желание служить куда больше людей, чем планировавшиеся 150 бойцов.