В будущем подразделении профессиональной армии, которое планируется создать в Латгалии, очень хотят служить многие уроженцы региона, состоящие пока в молодежном народном ополчении. Заявлений так много, что приходится проводить отборочный конкурс, сообщает LTV.
Как сообщили в Министерстве обороны, укрепление безопасности и обороноспособности Латгальского региона занимает особое место в правительственном плане действий. Сейчас в Зилупе насчитывается около ста яунсаргов, в пятницу в их ряды было принято 15 человек. Многие молодые люди говорят – они хотели бы перейти служить в профессиональную армию.
«Я хочу защищать свою родину и служить Латвии», - говорит житель Зилупе, яунсаргс Артур Габрушев.
«Если я пойду в армию, то в кинологи», - мечтает его землячка Зане Апеле.
Латгальское подразделение Национальных вооруженных сил должно быть укомплектовано лишь в октябре будущего года, но благодаря большому числу желающих там служить оно может оказаться сформированным и раньше. Уже через месяц начнутся первые учения.
Подразделение будет размещено в Резекне, Даугавпилсе и Прейли. Заявки подают не только сами латгальцы, но также жители Алуксне, Гулбене и Екабпилса. Изъявило желание служить куда больше людей, чем планировавшиеся 150 бойцов.
«Я хочу защищать свою родину и служить Латвии», - говорит житель Зилупе, яунсаргс Артур Габрушев.
«Если я пойду в армию, то в кинологи», - мечтает его землячка Зане Апеле.
Латгальское подразделение Национальных вооруженных сил должно быть укомплектовано лишь в октябре будущего года, но благодаря большому числу желающих там служить оно может оказаться сформированным и раньше. Уже через месяц начнутся первые учения.
Подразделение будет размещено в Резекне, Даугавпилсе и Прейли. Заявки подают не только сами латгальцы, но также жители Алуксне, Гулбене и Екабпилса. Изъявило желание служить куда больше людей, чем планировавшиеся 150 бойцов.
В плену Германии мы уже были 500 лет, Швеции - 300 и России - 300
Пришло время что-то менять...
— В милиции служил бы.
— А если и милиции не было?
— Тогда пожарником.
— А если б и пожарников не было?
— Не знаю, но все равно бы не работал!
В 1522 году движение Реформации,охватившее к тому времени всю Европу,проникло и в Ливонию.В результате реформации на территориях современных Курземе,Земгале и Видземе укрепилась лютеранская вера,а в Латгалии сохранилось доминирование Римской Католической церкви.
В 1558 ГОДУ РОССИЯ,РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ (КОНФЕДЕРАЦИЯ ПОЛЬСКОГО КОРОЛЕВСТВА И ВЕЛИКОГО ЛИТОВСКОГО КНЯЖЕСТВА) И ШВЕЦИЯ НАЧАЛИ ВОЙНУ ЗА ВЛАДЕНИЕ ЭТИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ,КОТОРАЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ В 1583 ГОДУ РА3ДЕЛОМ ЛИВОНИИ МЕЖДУ РЕЧЬЮ ПОСПОЛИТОЙ И ШВЕЦИЕЙ.ТЕРРИТОРИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЛАТВИИ ОТОШЛА К РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ.
НА ЭТОМ СПОР ПОЛЯКОВ И ШВЕДОВ НЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ.В ХОДЕ НОВОЙ ВОЙНЫ 1600-1629 ГГ. ВИДЗЕМЕ,А ТАКЖЕ РИГА ПЕРЕХОДЯТ ПОД ВЛАДЫЧЕСТВО ШВЕЦИИ.РИГА СТАНОВИТСЯ КРУПНЕЙШИМ ГОРОДОМ ШВЕЦИИ,А ВИДЗЕМЕ НАЗЫВАЮТ ХЛЕБНЫМ АМБАРОМ ШВЕЦИИ,ТАК КАК ОНА ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗЕРНОМ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ШВЕДСКОГО КОРОЛЕВСТВА.
В ХОДЕ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ 1700-1721 ГГ. РОССИИ СО ШВЕЦИЕЙ ПЕТР ПЕРВЫЙ,В 1710 ГОДУ,ПОДОШЕЛ К РИГЕ И,ПОСЛЕ 8 МЕСЯЦЕВ ОСАДЫ,ВЗЯЛ ЕЁ.ПОД КОНТРОЛЬ РОССИИ ПЕРЕШЛА ТЕРРИТОРИЯ ВИДЗЕМЕ.В 1772 ГОДУ,В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗДЕЛА ПОЛЬШИ,К РОССИИ ПЕРЕШЛА И ТЕРРИТОРИЯ ЛАТГАЛИИ,А В 1795 ГОДУ,ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО РАЗДЕЛА РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ-И ТЕРРИТОРИЯ КУРЛЯНДСКОГО ГЕРЦОГСТВА.
ГДЕ 300-ЛЕТНЕЕ ГОСПОДСТВО ШВЕЦИИ,ЗИН!ИСТОРИЮ ЗНАТЬ НАДО.
Правильно пишет.Только нужно добавить-и от таких как ты в этом недогосударстве.