Низкая рождаемость и большое количество уехавших за границу жителей все больше тормозит развитие экономики в Балтийских странах, сообщает программа LTV Panorāma. Улучшение демографической ситуации - один из любимых лозунгов политиков, однако ситуация лучше не становится.

В структуре жителей Латвии наблюдается интересный феномен. Среди русскоговорящих жителей преобладают взрослые и пожилые люди. Это 27 % по отношению к 20,5% детей и подростков до 17 лет. Похожая ситуация и у латвийских белорусов (из 3,3% жителей молодое поколение составляет 0,9%), украинцев и поляков. Тут однако играет роль и возможность в смешанных браках указывать детям национальность "латыш".



Журналисты также указывают на другой парадокс. В русскоязычных семьях реже, чем в латышских рождается второй, а еще реже - третий ребенок. Латыши, по мнению авторов сюжета, единственная народность Латвии, у которой наблюдается хоть и ничтожный, но все же позитивный прирост.



Замдиректора департамента социальной статистики Центрального статистического управления Байба Закула сообщила, что латыши чаще заводят второго и третьего ребенка, чем другие национальности проживающие в нашей стране. В Европе наблюдается тенденция - чем больше растут доходы, тем меньше рожают детей.



Исследователи указывают и на тот момент, что русские в Латвии преимущественно проживают в городах, а там традиционно в семьях мало детей. Многодетные семьи чаще встречаются в деревнях.