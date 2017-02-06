Благосостояние жителей нередко связано с уровнем доходов самоуправления, в котором они проживают. Есть еще один показатель - валовый доход на душу населения. По этому показателю, свидетельствуют цифры, Даугавпилс отстал от соседей по Латгалии - и от Резекне, и от Екабпилса.

В состав Латвии входят 119 самоуправлений - 110 краев и 9 городов республиканского подчинения, довольно сильно различающихся между собой по уровню доходов и, соответственно, по уровню жизни. Уровень жизни разных стран вычисляется по отношению внутреннего валового продукта (ВВП) к количеству жителей, проживающих там. В свою очередь, для территорий, которые находятся в одном государстве, этот показатель определяется по валовому региональному продукту.



На первом месте находится столица страны - Рига, налоговые поступления в бюджет которой в 2016 году составили 626,7 млн евро, что на 64 млн больше, чем годом ранее. На втором месте Юрмала - курортный город, известный своими довольно высокими ценами на недвижимость. Правда, из-за существенно меньшего количества жителей его доходы, в сравнении с Ригой, оказываются намного скромнее - 57,5 млн евро. На третьем месте - Даугавпилс, собравший налогов на 42,2 млн, потом Лиепая (40,2 млн) и Елгава (39,6 млн). Вообще, в первой десятке - в порядке убывания - оказались шесть городов республиканского подчинения (все, кроме Валмиеры, Резекне и Екабпилса), а также четыре края - Кекавский, Огрский, Марупский и Саласпилсский, находящиеся вблизи от Риги.



При этом в регионах, во многих крупных городах, уровень жизни населения существенно выше, чем в сельских регионах, граничащих с ними. Такая ситуация наблюдается в Латгалии, которая, к тому же, является регионом с наиболее низким уровнем дохода на дущу населения в самоуправлениях. Интересно, что второй по величине город Латвии - Даугавпилс - отстал по этому показателю как от Екабпилса (575 €/чел.), так и от соседнего Резекне (516 €/чел.). По общим доходам бюджета на этот год Даугавпилс с показателем 100 миллионов евро значительно превосходит как Екабпилс (27,6 миллиона евро), так и Резекне (30,4 миллиона евро). Но, в перерасчете на количество населения, отстает от обоих соседей по показателю "эффективности".



К сожалению, самоуправления этого региона также лидируют по уровню безработицы. По данным Государственного агентства занятости, на 31 декабря 2016 года 17,9% экономически активных латгальцев не имели работы. И если в Даугавпилсе (11,5%) и Резекне (15,7%) ситуация с занятостью населения немного лучше, то по сравнению с другими крупными городами они сильно отстают. По данным Центрального статистического бюро, с 2010 года Латгалия потеряла 12% жителей - больше, чем какая-либо другая территория Латвии. Что неудивительно, ведь если люди не могут найти работу в своем крае, то наиболее способные уезжают, а оставшееся население постепенно вымирает.