Даугавпилсская городская дума запросила 31 вакансию на день теней. На 3 февраля стать тенями уже решили 14 человек.



Больше всего заявок подано в департамент градостроения и строительства. Молодые люди очень заинтересованы работой главного художника и архитектора пейзажей. Много теней будет и в департаменте Спорта и молодежи. Появятся тени и у руководства города.



Сегодня, 5 февраля, последний день, когда можно подать заявку на участие в Дне теней в думе. Более подробная информация на странице www.enudiena.lv.