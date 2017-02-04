Рижский окружной суд 2 февраля принял решение присудить в качестве компенсации морального ущерба семье убитой Элины Пупини 13 089 евро. Эти деньги будут взысканы с осужденного за убийство девушки Яниса Гайгалса.

Компенсация полагается родителям Элины: Айя Пупиня получит 4 361 евро, Михаил Пупиньш – 5 500 евро; кроме того, 3 228 евро присуждено сестре Агнесе. Сообщается также, что в пользу Айи Пупини будет взыскано 400 евро в счет оплаты услуг адвоката.



Полностью приговор будет доступен 17 февраля, после чего его можно будет оспорить в кассационном порядке в течение 10 дней.