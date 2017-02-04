В интервью с председателем Центральной избирательной комиссии Арнисом Цимдарсом на телеканале LTV в программе “Rīta Panorāma” была поднята тема проверки знаний латышского языка у депутатов самоуправлений. Как известно, недостаточное владение госязыком периодически констатируют в некоторых муниципалитетах, в том числе и в Даугавпилсе.

Несмотря на то, что кандидаты в депутаты часто указывают в анкетах уровень знаний госязыка, как хороший, а позже оказывается, что это не соответствует истине, глава Центризбиркома не поддерживает проверки на знание латышского ДО выборов. А. Цимдарс пояснил, что это может стать инструментом политической борьбы для устранения конкурентов. Нынешний вариант проверок, по мнению председателя Центральной избирательной комиссии, является компромиссным.



А. Цимдарс также высказал предположение, что избрание в думы самоуправления людей, недостаточно владеющих государственным языком, может являться следствием того, что жители, голосующие на выборах, не знают так хорошо кандидатов в депутаты.