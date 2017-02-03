Бывший сотрудник SIA Labiekārtošana D Марис Гаркулс, ранее занимавший там должность коммерческого директора, назначен на должность технического директора в ПЖКХ. По имеющейся у портала информации, технического образования он не имеет.

По совместительству М. Гаркулс является активным членом Латгальской партии.



Примечательно, что должность технического директора в ПЖКХ является новой — появилась она только с начала этого года.



Напомним, что в в 2013 году должность руководителя ПЖКХ занял Евгений Оленов, тогда началась реорганизация предприятия, предполагающая, в частности, создание новых руководящих должностей.