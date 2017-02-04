После длительного затишья в Даугавпилсе вновь заговорили о заводе по производству древесных гранул на ул. Дундуру 5Д, Дундуру 5Б и Дундуру 5Х. Общая территория производства составит 13,08 га. Открыть завод хочет фирма SIA “Baltic Pellets Energy”.





Напомним, что в 2015 году представители фирмы “Baltic Pellets Energy” обратились в думу с желанием возвести на территории города завод по производству древесных гранул. Суть производственного процесса состоит в том, чтобы из дров, щепы, опилок и прочих древесных отходов путем прессования изготовить так называемые пеллеты – «зеленое» топливо для частных домов и производств.



Однако, на пути к реализации проекта, инвестор столкнулся с препятствием в виде общественных обсуждений.



Напомним, в июне прошлого года на общественном обсуждении этот проект был почти «завален».



Тем не менее, представители фирмы SIA “Baltic Pellets Energy” не оставили идею реализовать задуманное. Были проведены проверки на предмет того, не помешают ли шум производства и выбросы в воздух близлежащим домам и учреждениям. Недалеко находятся Даугавпилсская Психоневрологическая больница и 27-ой детский сад. Соответствующие структуры дали положительную оценку.



Ожидается, что SIA “Baltic Pellets Energy” при максимальной мощности может произвести 190 000 тонн гранул в год.