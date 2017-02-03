Сегодня, 3 февраля, в прямом эфире программы "Диалог с городом" на радио Alise Plus на вопросы редакции и горожан ответил депутат Сейма, кандидат в мэры Даугавпилса - Рихард Эйгим.

Ведущий программы - Александр Комаров.Программа доступна в аудио записи эфира.