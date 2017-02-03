Сегодня, 3 февраля, в прямом эфире программы "Диалог с городом" на радио Alise Plus на вопросы редакции и горожан ответил депутат Сейма, кандидат в мэры Даугавпилса - Рихард Эйгим.Ведущий программы - Александр Комаров.
Программа доступна в аудио записи эфира.
А начинал то, прям борец за справедливость, а на поверку вышло, банальное стремление застолбить участок в думе.
Рихард думает, что факт того, что его в своё время сожрали, будет играть ему на руку, - по моему, зря он так думает, ибо неудачников и беззубый планктон, не любили ни когда и ни где.
И если прокатят его на выборах, сам виноват, на выборы бы нужно идти с собственной программой и командой, а не с нытьём о том, что тебя де съел такой же мудак, как и ты.
А парень по ходу, ни чего другого и предложить то не может.