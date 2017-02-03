Мэр Резекне Александр Барташевич объявил, что с 1 апреля этого года проезд в общественном транспорте города станет бесплатным для всех жителей города, кто задекларирует в нем место жительства и получит "Карту резекненца". Соответствующее решение должно быть принято на заседании думы на следующей неделе.

Александр Барташевич, по поводу организации бесплатного проезда, заявил следующее: "Это решение не спонтанное, а тщательно проанализированное и экономически обоснованное, так как в результате увеличится число задекларированных [в Резекне] жителей, что принесет дополнительный доход в городской бюджет".



Если план думы будет воплощен в жизнь, это потребует еще 350 тыс. евро дотаций из городского бюджета. По расчетам самоуправления, для того, чтобы погасить эту сумму, достаточно чтобы в городе дополнительно задекларировалась тысяча человек. Но в руководстве города надеются, что цифра будет выше.



Можно критиковать Резекне за популизм перед выборами, но нельзя отрицать очевидное: меньший сосед Даугавпилса в очередной раз оказался впереди. А ведь в думе Даугавпилса еще в 2014 году начали обсуждать идею ввести, сначала, "Карту Даугавпилчанина", а затем "Карту Латгальца".



Еще весной прошлого года мэр Даугавпилса Янис Лачплесис говорил, что идея "Карты Латгальца" не забыта и ее планируется реализовать. Обсуждались идеи, согласно которым в общественном транспорте города будет введена система электронного учета (с привязкой к карте), а также создать систему скидок и льгот для владельцев карты.



По результатам на данный момент понятно следующее: Резекне тихо-споконо вводит карту в оборот, и, тем самым, планирует привлечь в город более 1000 жителей, а дополнительные поступления от налогов пойдут в бюджет. В Риге электронная карта давно себя зарекомендовала. В Даугавпилсе, несмотря на все заявления властей, проект электронной карты так и остался в воздухе и в стадии фантазий. Льготы на использование общественного транспорта перед выборами получили только пенсионеры. Им пришлось отстоять в очередях, чтобы получить соответствующие проездные, оформленные в традициях прошлого столетия.



Вопрос с регистрацией жителей, и, как следствие, с ростом налоговых поступлений в бюджет в Даугавпилсе так и остался нерешенным. А пакет льгот и предложений, которые могла бы дать "Карта Латгальца" и вовсе придумать не удалось. Предложения давать скидку на посещение Олимпийского центра и Музея шмаковки в качестве мотивации получать карту даже всерьез нельзя воспринимать.



Ну а с введением "Карты Резекненца", "Карта Латгальца" как проект теряет всякий смысл. Поскольку без участия второго по величине города Латгалии реализация регионального проекта, озвученного мэром Даугавпилса еще в прошлом году, является бессмысленным занятием.