Сейм в четверг, 2 февраля, отклонил предложение ряда депутатов о том, чтобы запретить самоуправлениям учреждать СМИ и запускать интернет-сайты.

По мнению авторов данной идеи, порядок информирования жителей самоуправлений уже определен разными нормативными актами, однако оппоненты с этим не согласились, указав на то, что если эту сферу и нужно регулировать, то не такими запретами.



Свои голоса в поддержку этого предложения отдали 27 депутатов, против — 51 народный избранник.



Добавим, что в Даугавпилсе неоднократно поднимался вопрос использования муниципального сайта как средства для пиара. Официальное СМИ, которое должно давать жителям всеобъемлющую объективную информацию о работе думы и происходящем в городе, зачастую подает информацию искаженно или представляет ее с той стороны, с которой это выгодно руководству города.