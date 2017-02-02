2 февраля в эфире радиостанции Alise Plus прошла 18-ая по счету программа "Игры престолов".
Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.
В программе обсуждались следующие темы:
1. Высказывание мэра Риги Нила Ушакова в адрес мэра Даугавпилса в отношении предприятия "Daugavpils siltumtīkli".
2. Займы Даугавпилсской думы в Госкассе на реализацию проектов вопреки громким заявлениям об экономии в 10 миллионов евро.
3. Тонкости побед в конкурсах думы на строительство детских площадок.
4. "Работа" Молодежного департамента Даугавпилса.
5. Грёзы и реальность Даугавпилсской думы.
Программа "Игры престолов" от 2 февраля доступна в записи эфира.
В программе обсуждались следующие темы:
1. Высказывание мэра Риги Нила Ушакова в адрес мэра Даугавпилса в отношении предприятия "Daugavpils siltumtīkli".
2. Займы Даугавпилсской думы в Госкассе на реализацию проектов вопреки громким заявлениям об экономии в 10 миллионов евро.
3. Тонкости побед в конкурсах думы на строительство детских площадок.
4. "Работа" Молодежного департамента Даугавпилса.
5. Грёзы и реальность Даугавпилсской думы.
Программа "Игры престолов" от 2 февраля доступна в записи эфира.
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