2 февраля в эфире радиостанции Alise Plus прошла 18-ая по счету программа "Игры престолов".

Ведущие в студии - Александр Комаров, Виктор Янцевич и Александр Гришаков.



В программе обсуждались следующие темы:



1. Высказывание мэра Риги Нила Ушакова в адрес мэра Даугавпилса в отношении предприятия "Daugavpils siltumtīkli".

2. Займы Даугавпилсской думы в Госкассе на реализацию проектов вопреки громким заявлениям об экономии в 10 миллионов евро.

3. Тонкости побед в конкурсах думы на строительство детских площадок.

4. "Работа" Молодежного департамента Даугавпилса.

5. Грёзы и реальность Даугавпилсской думы.



Программа "Игры престолов" от 2 февраля доступна в записи эфира.



