Всякий раз по мере приближения выборов даугавпилсские политики оживляют самые различные проекты, на которых набирают голоса избирателей. Главными из таких являются аэропорт и Даугавпилсская ГЭС. Оба проекта можно с полной уверенностью назвать многострадальными.

Начало истории ГЭС, которая сейчас вытягивается из рукава аккурат перед выборами как козырный туз, лежит еще в прошлом веке. В далеком 1979 году начались предварительные работы по подготовке к строительству новой ГЭС. Ее мощность должна была составить 300 МВт.



За десять лет в Ругелях был вырыт огромный котлован, создана почти вся инфраструктура, необходимая для такого масштабного предприятия – проведены железнодорожные пути, налажены необходимые энергетические сети. Сам котлован оборудовали системами повышения и понижения уровня воды. Весь необходимый уровень работ был выполнен примерно на 70%. Однако в 1989 году строительство было прекращено, так как на новую гидроэлектростанцию набросились экологи всех мастей, которые на разные голоса закричали о том, что деятельность ГЭС вызовет не менее чем региональную катастрофу.



С тех самых прошло уже очень много лет. Жизнь претерпела множество изменений, Латгалия приобрела славу депрессивного региона, Даугавпилс потерял треть своих жителей, экономическая ситуация усложняется год от года. А идея Даугавпилсской ГЭС продолжает жить. Правда, лишь от выборов до выборов. Заманчивость идеи очевидна — этот стабильный и дешевый источник электроэнергии мог бы хорошо послужить для выправления нелегкой экономической ситуации. При одном условии: если бы реанимирование проекта не происходило исключительно на словах.



Последним пыль с проекта Даугавпилсской ГЭС смахивал Янис Лачплесис, уверенно декларируя «Я по-прежнему уверен, что для реального развития нашего региона не хватает проекта строительства Даугавпилсской ГЭС. Вот тогда это на самом деле был бы план экономического роста и развития, которое заметили бы все жители нашего города и окрестностей».



Но выборы прошли, транспаранты были сложены, а разговоры о спасительной ГЭС полностью затихли. То ли до лучших времен, то ли до очередных выборов. Будет ли реанимирована ГЭС в преддверии муниципальных выборов в этом году и станет ли этот проект очередным козырным тузом в колоде Лачплесиса станет известно уже очень скоро.



В то же время, пока наши торгуют идеей, способной поднять Даугавпилс с колен, соседняя Беларусь дала старт активной фазе реализации программы строительства гидроэлектростанций. Планируется, что первые такие электростанции выйдут на проектную мощность уже к 2020 году. Мы же пока подождем...