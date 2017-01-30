Латвийская прокуратура передала 25 января Рижскому областному суду дело латвийца, который обвиняется в участии в преступной организации, в состав которой входят как минимум пять человек и которая создана с целью совершать тяжкие преступления, осуществлять геноцид и бороться с государственной властью.

Также данному лицу предъявлены обвинения в участии в вооруженном конфликте в Сирии. Обвиняемого будут судить по статьям 77 (пункт первый) и 89 (пункт первый) Уголовного кодекса Латвии, сообщили BaltNews.lv в пресс-службе Генпрокуратуры Латвии.

Ранее BaltNews.lv писал о том, что в участии в сирийском конфликте сам обвиняемый отрицает. Юноша был задержан властями Турции, которые в сентябре этого года приняли решение о его депортации. Под конвоем Полиции безопасности он был доставлен в Латвию и задержан.