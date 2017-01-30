Гололедица на дорогах требует особого внимания от водителей. 27 января, около восьми часов утра, на выезде из Даугавпилса в сторону Демене (за Гривскими кладбищами) перевернулся легковой автомобиль.
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Фотофакт: перевернутый автомобиль на выезде из Даугавпилса
30.01.2017 06:01 | Автор: rajon.lv
Гололедица на дорогах требует особого внимания от водителей. 27 января, около восьми часов утра, на выезде из Даугавпилса в сторону Демене (за Гривскими кладбищами) перевернулся легковой автомобиль.
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