Гололедица на дорогах требует особого внимания от водителей. 27 января, около восьми часов утра, на выезде из Даугавпилса в сторону Демене (за Гривскими кладбищами) перевернулся легковой автомобиль.





По предварительным данным известно, что водитель не пострадал.