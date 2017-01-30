В минувшую субботу в Латгалии пятеро человек получили травмы на скользких улицах и обратились к медикам.

Как рассказала пресс-секретарь Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Инга Витола, в целом в стране за субботу в больницы доставлены 11 человек в возрасте от 59 до 88 лет, которые получили травмы, поскользнувшись на скользких тротуарах. Из них пятеро - в нашем регионе. Люди получили травмы ног, в том числе переломы, а также головы, рук и спины.



Добавим, что в Даугавпилсе и в воскресенье тротуары были очень скользкими и на многих улицах их в выходные ничем не посыпали.