В чешской Остраве завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Обладателями последних медалей стали французские танцоры Габриэлла Пападакис и Гийом Сизеро, а у одиночников очередную победу одержал испанец Хавьер Фернандес.

Фернандес выиграл пятый подрял континентальный титул даже несмотря на то, что допустил в произвольной программе целый ряд ошибок и, вообще, был мало похож на себя. Тем не менее техническая составляющая выступления испанца оказалась настолько выше, нежели у конкурентов, что в его победе сомневаться даже не пришлось.





Второе и третье места заняли российские фигуристы Максим Ковтун и Михаил Коляда. Латвийский фигурист Денис Васильев после короткой программы шел на шестом месте. За выступление в произвольной, которую Денис начал неважно, он в итоге получил высокую оценку 155,33 балла, а в сумме вышло 235,20 — оба результата являются новыми национальными рекордами. Окончательное место на ЧЕ в Остраве у 17-летнего Васильева — 7-е (год назад было — 12-е).



В танцах на льду золото выиграл французский дуэт Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон (189,67), опередившие итальянцев Анну Каппеллини и Луку Ланотте (186,64), а также россиян Екатерину Боброву и Дмитрия Соловьева (186,56).



Латвийская пара Ольга Якушина/Андрей Невский в короткой программе заняли 23 место (оценка 49,14 балла) среди 30 дуэтов и на этом чемпионат для них закончился — в произвольную попадали только 20 лучших пар.



Таким образом, чемпионат Европы-2017 остался за российскими фигуристами, выигравшими два золота (спортивная пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов и одиночница Евгения Медведева), а также взявшие по два серебра (Анна Погорилая и Максим Ковтун) и две бронзы (Михаил Коляда и Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев). Французы на втором месте в неофицильном командном зачете (золото и бронза), Испания (1 золото) — третья, итальянцы (серебро и бронза) — четвертые, немцы (серебро) — пятые.



Латвию, помимо Васильева и Якушиной с Невским в Остраве представляла также Ангелина Кучвальская, которая после прошлогоднего отличного выступления (4 место) на сей раз в итоговом протоколе была только 19-й.