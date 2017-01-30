В Даугавпилсе в течение последних недель свирепствует грипп. В городе объявлена эпидемия. Однако несмотря на предупреждения медиков об опасности заболевания и призыва по мере возможности обезопасить себя от заразной болезни, большая часть жителей надеется на авось.

Согласно результатам опроса, проведенного на портале Nasha.lv, 45% наших читателей честно признались, что ничего не делают, чтобы не заболеть, а надеются: "авось пронесет".



11% респондентов заранее сделали прививки, другие 11% - пьют витамины и стараются не посещать больших скоплений людей, 15% для профилактики едят много лука и чеснока. Еще 18%, к сожалению, не убереглись и уже болеют.



Напомним, что грипп в этом году особенно опасен для пожилых людей. В связи с этим медики рекомендуют уделить больше внимания своему здоровью и при первых же симптомах гриппа незамедлительно обратиться к врачу.