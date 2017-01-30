В минувшее воскресенье в Даугавпилсе прошел День снега. На эстраде в Стропах собрались десятки горожан: молодежь, родители с детьми, пожилые люди и иностранные гости.

Зимние развлечения доставили массу удовольствия присутствовавшим. Особенно радовались возможности порезвиться в снегу, конечно, дети. Маленькие даугавпилчане катались с горки, фотографировались у макетов и принимали участие в конкурсах. Победители конкурса на самые необычные саночки получили кубки и сладкие подарки. Прошли в Стропах в этот день и соревнования по ориентированию.

Не обошлось в этот раз и без ЧП. Один из детей неудачно упал и ударился головой. Однако оперативно вызванные на место медики оказали ребенку необходимую помощь.

В целом мероприятие прошло весело и интересно, о чем свидетельствовали довольные лица взрослых и радость малышей.