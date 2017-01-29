Вы устали от зимнего холода и серых будней? Тогда приходите в театр за яркими эмоциями! В последний день января Даугавпилсский театр предлагает своим зрителям принять участие в новой акции.

31 января с 11:00 до 18:30 в кассе театра и в интернете на www.bilesuparadize.lv можно приобрести билеты на спектакли, которые состоятся в феврале, по особо выгодным акционным ценам:

«Близость» (3 февраля) – скидка 30 процентов

«Тайна Мистера Икс» (9 февраля) – скидка 20 процентов

«Отчаянные домохозяйки» (10 февраля) – скидка 30 процентов

«Казанова. Генриетта. Венеция» (14 февраля) – скидка 40 процентов

«Темные аллеи» (17 февраля) – скидка 30 процентов

«Опасный поворот» (18 февраля) – скидка 20 процентов

«Полюбил дурак дурочку» (25 февраля) – скидка 10 процентов.